Vize-Gouverneur von Kabul bei Bombenanschlag getötet

Sprengsatz war an Auto angebracht

Der stellvertretende Gouverneur von Kabul ist bei einem Bombenanschlag in der afghanischen Hauptstadt getötet worden. Der Sprengsatz sei an dem Auto von Vize-Gouverneur Mahbubullah Mohebi angebracht gewesen, teilten Vertreter der Sicherheitsbehörden am Dienstag mit. Zwei seiner Leibwächter seien bei der Explosion verletzt worden. Zu dem Anschlag bekannte sich zunächst niemand.

Erst in der vergangenen Woche war in Kabul ein Staatsanwalt auf dem Weg zur Arbeit erschossen worden. Trotz der Friedensverhandlungen zwischen der Regierung und den radikal-islamischen Taliban kommt es in Afghanistan weiterhin zu zahlreichen Anschlägen. Sie werden häufig auch von der Islamisten-Miliz IS verübt.