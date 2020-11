VKI-Klage gegen VW: Verfahren in Ried erneut unterbrochen

Man wartet auf EuGH-Entscheidung zu "Thermofenster"

Am Landesgericht Ried ist am Dienstag die Verhandlung über die Sammelklage des Vereins für Konsumenteninformation (VKI) gegen VW erneut unterbrochen worden. Das Gericht hat beschlossen, eine Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) abzuwarten. Es geht um die Frage, ob das sogenannte Thermofenster von VW eine zulässige Abschaltvorrichtung ist oder nicht. Der Beschluss ist nicht rechtskräftig, der VKI könnte dagegen Rekurs beim Oberlandesgericht Linz einlegen.

Der VKI vertritt in der Sammelklage 180 Betroffene, die einen Schaden von insgesamt 1,1 Mio. Euro geltend machen. Der Schaden liegt nach Ansicht des VKI in einer Wertminderung von 20 Prozent des Kaufpreises, zudem wird eine Haftung für Folgeschäden geltend gemacht. Das Verfahren in Ried hatte bereits im September des Vorjahres begonnen, war aber unterbrochen worden, weil das Gericht auf eine Entscheidung des EuGH über die Zuständigkeit nationaler Gerichte warten wollte. Diese ist mittlerweile bestätigt worden.

Nun wartet man aber erneut auf eine anstehende EuGH-Entscheidung. Diesmal geht es um die Frage, ob das sogenannte Thermofenster eine zulässige Abschaltvorrichtung ist. Das Thermofenster, eine Software, schränkt die Abgasreinigung auf einen bestimmten Temperaturbereich, nämlich auf 15 bis 33 Grad, ein. Ist es kühler oder wärmer, wird die Rückführung der Abgase zurückgefahren oder ganz deaktiviert. Für Länder wie Österreich bedeutet das, dass die entsprechenden Fahrzeuge mehr als das halbe Jahr mehr schädliche Emissionen ausstoßen.

Insgesamt hat der VKI österreichweit vor einem Jahr 16 Klagen mit einem Streitwert von 60 Mio. Euro für rund 10.000 Geschädigte gegen den deutschen Automobilkonzern eingebracht.