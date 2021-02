Vodafone hält sich dank deutscher Kunden besser als gedacht

Vodafone steigerte Umsatz im Quartal Der britische Mobilfunkkonzern Vodafone trotzt der Wirtschaftskrise: Nach einem Umsatzanstieg hält die Vodafone Group an ihrer Prognose fest. Der Umsatz stieg in dem Ende Juni ausgelaufenen ersten Geschäftsquartal vor allem dank positiver Währungseffekte und zusätzlicher Anteile an der südafrikanischen Vodacom um 9,3 Prozent auf 10,74 Mrd. britische Pfund (12,5 Mrd. Euro), wie Vodafone mitteilte.