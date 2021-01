Völklinger Hütte zeigt persönliche Schätze nun in Onlinegalerie

Ausstellung "Mon Tresor" als virtuelles Erlebnis

"Was ist dein Schatz?" Diese Frage hatte das Weltkulturerbe Völklinger Hütte in Deutschland anlässlich einer Ausstellung mit dem Titel "Mon Tresor" (Mein Schatz) gestellt: Menschen wurden gebeten, Bilder von ihren persönlichen Schätzen hochzuladen und die Geschichten dazu aufzuschreiben. Die Ausstellung konnte wegen der Coronapandemie noch keine Besucher empfangen: Aber die Schätze sind ab jetzt in einer Onlinegalerie zu sehen, wie die Völklinger Hütte am Montag mitteilte.

Die digitalen Schätze gewähren sehr persönliche Einblicke: Viele haben Fotos von ihren Liebsten geschickt: vom Mann, der Frau oder dem Kind. Anderen waren ihre Tiere besonders wichtig. Hinzu kommen wichtige Zeugnisse wie ein Koffer voller Feldpost vom Vater, der im Krieg gestorben ist und den die Tochter nur aus den Briefen kennt. Oder das Buch mit der Lieblingsgeschichte, die die Eltern dem Kind immer vorgelesen haben.

Die Völklinger Hütte ist das weltweit einzig erhaltene Eisenwerk aus dem Industriezeitalter. Sie wurde 1986 nach rund 100 Jahren stillgelegt und 1994 zum Unesco-Weltkulturerbe erklärt.