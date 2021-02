voestalpine - Analysten sehen Umsatzrückgang und höhere Ergebnisse

Umsatzminus von vier Prozent im 3. Quartal des laufenden Geschäftsjahres erwartet - Operative Kennzahlen sollten klar zulegen

Von der APA befragte Analysten der Raiffeisen Centrobank (RCB) und Erste Group erwarten für den am morgigen Dienstag zur Veröffentlichung anstehenden Quartalsausweis des Linzer Stahl- und Technologiekonzerns voestalpine einen Umsatzrückgang verbunden mit höheren Ergebniskennzahlen.

Die Experten schätzen für das abgelaufene 3. Quartal des laufenden Geschäftsjahres 2020/21 im Schnitt einen Umsatz von 2,9 Mrd. Euro. Zum Vorjahreszeitraum würde dies einem Rückgang in Höhe von vier Prozent entsprechen. Als Begründung führen die Erste-Experten leicht negative Effekte durch Covid-19 bedingte Unterbrechungen - wie etwa längere Werksschließungen in den Weihnachtsferien - an.

Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) sollte laut Durchschnittsprognose zur Vergleichsperiode um 51 Prozent auf 258,6 Mio. Euro angewachsen sein. Die Schätzung für das Betriebsergebnis (EBIT) liegt bei 59,9 Mio. Euro. Unterm Strich wird ein Nettogewinn von 24,3 Mio. Euro erwartet, nachdem im Vorjahreszeitraum noch ein Minus von 275 Mio. Euro erwirtschaftet worden war. Bei der erwarteten Erholung bei den operativen Kennzahlen verweisen die Erste-Analysten auf den soliden Nachfrageaufschwung in der Automobilbranche, den starken Anstieg der Stahlpreise sowie auf effektive Anpassungen bei den strukturellen Kosten.

voestalpine - Analystenprognosen für das 3. Quartal 2020/21 (in Mio. Euro):

Mittel Vorjahr Veränderung Umsatz 2.904,9 3.033,6 -4% EBITDA 258,6 171,7 51% EBIT 59,9 -311,9 n.v. Nettogewinn 24,3 -275,2 n.v.