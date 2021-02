voestalpine - Baader hebt Kursziel von 22 auf 35,5 Euro an

"Add"-Votum statt "Reduce"

Die Wertpapierexperten der Baader Bank haben ihre "Reduce"-Empfehlung für die Papiere des Stahlkonzerns voestalpine gestrichen. Der Analyst Christian Obst spricht sich nun zum Kauf ("Add") der Aktien aus. Das Kursziel wurde in der Studie des Wertpapierexperten von 22,0 auf 35,5 Euro angehoben.

In die Höhe schießende Preise für Stahl würden die Berichtssaison dominieren, kommentierte Obst. Die Gewinne von Konzernen aus der Branche stiegen. Dieses Moment dürfte in der nächsten Zeit beibehalten werden. Laut dem Wertpapierexperten stehen die Chancen auf einen weiteren Anstieg des Aktienpreises der voestalpine gut.

Beim Ertrag je Aktie erwarten die Baader-Analysten minus 0,53 Euro für das laufende Geschäftsjahr 2020/21, sowie plus 1,88 Euro für das Folgejahr. Danach soll der Gewinn je Titel auf knapp drei Euro anschwellen. Ihre Dividendenschätzung je Titel beläuft sich auf 0,30 Euro für 2020/21 sowie 0,50 Euro für 2021/22 und 0,70 Euro für 2022/23.

Am Donnerstag in der Früh notierten die voestalpine-Titel an der Wiener Börse mit einem Plus von 1,86 Prozent bei 31,17 Euro.

