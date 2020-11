voestalpine - Credit Suisse bestätigt "underperform"-Votum

Kursziel leicht von 19 auf 20 Euro nach oben revidiert - Nach jüngsten Zweitquartalszahlen

Die Analysten der Credit Suisse haben ihr Kursziel für die Aktien des heimischen Stahlkonzerns voestalpine von 19,0 auf 20,0 Euro leicht nach oben revidiert. Die Verkaufsempfehlung "underperform" wurde nach den jüngsten Zweitquartalszahlen in der Studie der Experten Carsten Riek und Tom Zhang bestätigt.

Der Gewinn nach Steuern und Abschreibungen (EBITDA) übertraf im abgelaufenen Geschäftsquartal die Markterwartungen klar. Auch die Experten hoben nun ihre Gewinnerwartungen etwas an und dies führte zu der leichten Verbesserung des Kursziels. Wie erwartet wurde zudem der Ausblick des Unternehmens unverändert belassen.

Am Mittwochvormittag notierten die voestalpine-Titel an der Wiener Börse mit einem Plus von 1,30 Prozent bei 25,79 Euro.

Analysierendes Institut Credit Suisse

