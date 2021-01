voestalpine - Credit Suisse erhöht Anlageempfehlung und Kursziel

Aktien von "Underperform auf "Neutral" hochgestuft - Kursziel von 20 auf 29 Euro angehoben

Die Analysten der Credit Suisse haben ihre Verkaufsempfehlung für die Aktien des oberösterreichischen Stahl- und Technologiekonzerns gestrichen. Statt wie bisher mit "Underperform" bewerten sie die Titel nun mit "Neutral". Ihr Kursziel erhöhten in einer am Montag veröffentlichten Branchenstudie zum europäischen Stahlsektor die Analysten um Carsten Riek und Tom Zhang deutlich von 20 auf 29 Euro.

Die Credit-Suisse-Experten sind generell vorsichtiger geworden, was die europäische Stahlbranche angeht. Die eingepreiste Erholung der Margen sei den Fundamentaldaten mittlerweile vorausgelaufen, begründen sie. Innerhalb der Branche empfehlen sie daher eine Umschichtung von Titeln mit Vorteilen in der Frühphase eines Zyklus zu jenen, die in einer Spätphase besser aufgestellt sind - dazu zählt nach Einschätzung der Analysten auch die voestalpine.

Bei der Credit Suisse erwartet man, dass das Unternehmen aufgrund langfristiger Verträge seine hohe Rentabilität länger aufrechterhalten wird können. Die Risiken rund um die Luftfahrts- und die Energiebranche dürften dagegen von den Investoren bereits gut verstanden worden seien, heißt es weiter.

Zum Vergleich: Die Aktien der voestalpine notierten am späten Dienstagvormittag an der Wiener Börse mit einem Plus on 1,23 Prozent bei 32,19 Euro.

Analysierendes Institut Credit Suisse

