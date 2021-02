voestalpine - Credit Suisse erhöht Kursziel von 29 auf 31 Euro

Anlagevotum "Neutral" nach jüngster Zahlenvorlage bestätigt

Die Analysten der Credit Suisse haben ihr Kursziel für die Aktien des oberösterreichischen Stahl- und Technologiekonzerns voestalpine von 29 auf 31 Euro nach oben revidiert. Die Experten Carsten Riek und Tom Zhang bestätigten zudem nach der jüngsten Zahlenvorlage des Unternehmens ihre Anlageempfehlung "Neutral". Hier wurde auf die faire Bewertung der Aktie verwiesen.

Die präsentierten Ergebnisse für das abgelaufene 3. Quartal des Geschäftsjahres 2020/21 wurden als solide bewertet. Die Anhebung des Kursziels wurde mit erhöhten EBITDA-Schätzungen für die nächsten drei Jahre begründet.

Die Aktien der voestalpine notierten am Mittwochvormittag an der Wiener Börse mit einem Plus von 3,55 Prozent bei 32,34 Euro.

