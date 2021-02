voestalpine - Deutsche Bank bestätigt "Hold" nach Zahlen

Kursziel von 31,00 Euro ebenfalls unverändert belassen - aber geringerer Verlust je Aktie im Jahr 2020/21 erwartet

Die Analysten der Deutschen Bank haben sowohl ihr Kursziel von 31,00 Euro als auch das Anlagevotum "Hold" für die Aktie der voestalpine nach der jüngsten Zahlenvorlage des Unternehmens unverändert belassen.

Der Experte Bastian Synagowitz schrieb in seiner Einschätzung, dass das EBITDA im abgelaufenen 3. Quartal des Geschäftsjahres 2020/21 die Analystenerwartungen übertroffen habe. Treiber sei hier vor allem das höhere Volumen im Stahlbereich gewesen. Das "Hold"-Votum werde mit den aktuellen Bewertungskennzahlen, welche am oberen Ende der Werte der Branchenkollegen liegen, begründet.

Verringert wurde jedoch die Verlustschätzung für das laufende Geschäftsjahr. Die Prognose für den Verlust je Aktie für das Jahr 2020/21 wurde von minus 0,70 auf minus 0,39 Euro revidiert.

Am Mittwochvormittag notierten die voestalpine-Aktien an der Wiener Börse mit einem Plus von 2,66 Prozent bei 32,06 Euro.

Analysierendes Institut Deutsche Bank

