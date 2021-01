voestalpine - Erste Group hebt Kursziel von 19,5 auf 36,5 Euro an

Nun mit "Accumulate"-Votum bewertet nach bisherigem "Hold"

Die Wertpapierexperten der Erste Group haben ihr Kursziel für die Aktien des heimischen Stahl- und Technologiekonzerns voestalpine von 19,5 auf 36,5 Euro angehoben. Die Aktie wurde zudem vom Analysten Michael Marschallinger von "Hold" auf "Accumulate" in seiner Studie hinaufgestuft.

Die Kurszielanpassung führt der Experten in seiner Studie vor der Zahlenvorlage von voestalpine am 9. Februar auf höhere Prognosen seitens der Erste zurück. Diese sei wiederum mit einer schnelleren wirtschaftlichen Nachfrageerholung, höheren Stahlpreisen und höheren EBIT-Margen begründet. "Wir erwarten, dass die Stahlpreise im Erstquartal 2021 ihren Scheitelpunkt erreichen werden", schrieb der Analyst. Danach dürften sie auf historisch hohen Niveaus verweilen.

Der erwartete Verlust je Aktie für 2020/21 liegt bei 0,81 Euro nach zuvor 1,08 Euro. In den anschließenden Jahren wird ein Gewinn je Aktie von 1,97 bzw. 2,54 Euro erwartet. Die Dividendenschätzung beläuft sich für 2020/21 weiterhin auf 0,20 Euro je Titel. Für das Folgejahr wurde sie von 0,40 auf 0,50 Euro angehoben. Für 2022/23 soll der Konzern 0,60 Euro Dividenden Zahlen.

Am Donnerstag in der Früh notierten die voestalpine-Titel an der Wiener Börse mit plus 1,83 Prozent bei 32,33 Euro.

Analysierendes Institut Erste Group

