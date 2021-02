voestalpine im dritten Quartal 2020/21 mit 159 Mio. Euro Verlust

Corona und Corpus Christi halten voestalpine 2020/21 in Verlustzone Werk in Texas wurde nach der Sonderabschreibung auf 448 Mio. Euro abgewertet - Noch 1,5 bis 2 Jahre Dürreperiode in der Luftfahrtzulieferung erwartet - Personalabbau in der Steiermark läuft - GRAFIK