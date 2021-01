voestalpine - Raiffeisen erhöht Kursziel von 20,5 auf 32,5 Euro

"Hold"-Votum bestätigt

Die Wertpapierexperten von Raiffeisen Research haben ihr Kursziel für die Wertpapiere des heimischen Stahlkonzerns voestalpine von 20,5 auf 32,5 Euro angehoben. Das "Hold"-Votum wurde in der Studie des Analysten Markus Remis bekräftigt.

Vor der Zahlenvorlage am 9. Februar hob der Raiffeisen-Experte seine Prognosen an, was sich gemeinsam mit niedrigeren Risk-Free-Rates auf das neue Kursziel der Aktien des Konzerns niederschlug. Da allerdings der Preis des Anteilsscheins aufgrund verschiedener Faktoren in den vergangenen Monaten deutlich zugelegt hatte - Remis nennt hier unter anderem die strengen Kostenmaßnahmen des Managements - behielt der Analyst sein "Preis des Anteilsscheins aufgrund verschiedener Faktoren in den vergangenen Monaten deutlich zugelegt hatte - Remis nennt hier unter anderem die strengen Kostenmaßnahmen des Managements - behielt der Analyst sein "Hold"-Rating bei.

Die Dividendenschätzung der RCB für das Geschäftsjahr 2020/21 liegt bei 0,20 Euro pro Aktie. Für die Folgejahre stehen keine Schätzungen zur Verfügung.

Am Donnerstagnachmittag wurde die voestalpine-Aktie mit einem Plus von 1,19 Prozent bei 30,69 Euro gehandelt.

Analysierendes Institut Raiffeisen Research

