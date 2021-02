VÖZ vergibt zum elften Mal Förderpreis für Medienforschung

VÖZ kritisiert Postmarktgesetz Die Zeitungsverleger kritisieren, dass das am Dienstag (28. Juli) im Ministerrat abgesegnete Postmarktgesetz eine Verzögerung der Liberalisierung um zwei Jahre bedeute. "Entscheidende Voraussetzungen zur Liberalisierung des Postmarktes" gelten nicht bereits von Beginn an, "sondern tatsächlich erst ab 2013", so die Kritik des Verbandes Österreichischer Zeitungen (VÖZ) in einer Stellungnahme.