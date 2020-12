Volksabstimmungs-Denkmal in Kärnten erneut mit Farbe beschmiert

Unbekannte sprühten mit roter Farbe "Schande" auf Steinsäule in Sittersdorf - Stele war bereits im Oktober mit grüner Farbe verunziert worden

Unbekannte Täter besprühten vermutlich in der Nacht zum Donnerstag, Heiliger Abend, das Denkmal zum hundertsten Jahrestag Kärntner Volksabstimmung in Sittersdorf (Bezirk Völkermarkt). Die Schmierer schrieben mit rotem Lackspray den Schriftzug "Sramota" - slowenisch für Schande - vertikal in Großbuchstaben auf die Stele. Die Höhe des Schadens ist noch unbekannt. Die Polizeiinspektion Eberndorf ersucht Zeugen, sich unter der Telefonnummer 059133 2143 zu melden.

Im Oktober war der kurz zuvor enthüllte Gedenkstein für den wegen seines NS-Engagements umstrittenen Abstimmungshelden Hans Steinacher in Miklauzhof mit grüner Farbe beschmiert worden. Seit den Feierlichkeiten anlässlich 100 Jahre Volksabstimmung am 10. Oktober war es in Kärnten zu mehreren Sachbeschädigungen gekommen. Die "Stätte der Kärntner Einheit" im Klagenfurter Landhaushof war in einer nächtlichen Aktion verunziert worden. Die Tat hatte ablehnende Reaktionen von hochrangigen Politikern in Österreich wie in Slowenien hervorgerufen.