Volksanwaltschaft kritisiert erneut Betreuung psychisch Kranker

Land Kärnten habe "keine wesentlichen Schritte" in Zentren für psychosoziale Rehabilitation (ZPSR) gesetzt - Bericht für 2018/2019 mit leicht gesunkener Beschwerdezahl in Verwaltung

Die Volksanwaltschaft hat am Dienstag erneut die Betreuung psychisch Kranker in Zentren für psychosoziale Rehabilitation (ZPSR) in Kärnten kritisiert. Wie es in dem Bericht an den Kärntner Landtag für die Jahre 2018 und 2019 heißt, seien "trotz Zusagen des Landes" bisher keine wesentlichen Schritte zu einer Verbesserung gesetzt worden. In diesem Zeitraum wurden 377 Beschwerden über die Kärntner Landes- und Gemeindeverwaltung verzeichnet, 2016 bis 2017 waren es 392.

Wie schon in den Jahren zuvor sieht die Volksanwaltschaft Handlungsbedarf in den ZPSR. Wörtlich ist die Rede von "unprofessioneller und menschenrechtlich bedenklicher Unterbringung psychisch kranker Menschen". In den rund 30 ZPSR in Kärnten seien rund 650 Menschen untergebracht: "Sie haben in diesen Zentren keinen Zugang zu professioneller beruflicher und sozialer Rehabilitation oder zu Freizeitangeboten", schreibt die Volksanwaltschaft. Zwar habe das Land einige Maßnahmen getroffen, wie etwa einen Monitoringausschuss eingesetzt und die Wünsche der Bewohner evaluiert. Allerdings würden in diesen Einrichtungen untergebrachten Personen weiterhin "Hilfestellungen vorenthalten, die ansonsten allen Menschen mit Behinderung zuteilwerden".

Im Berichtszeitraum 2018 bis 2019 schloss die Volksanwaltschaft insgesamt 415 Prüfverfahren ab, die die Kärntner Landes- und Gemeindeverwaltung betrafen. 336 davon wurden im Berichtszeitraum eingeleitet, 79 in den Jahren zuvor. In 51 Fällen stellte die Volksanwaltschaft einen Missstand in der Verwaltung fest, das entspricht einem Anteil von rund 12 Prozent von allen erledigten Verfahren. Keinen Anlass für eine Beanstandung sah die Volksanwaltschaft bei 190 Beschwerden, in 174 Fällen sah sie keine Zuständigkeit. In der Präventiven Menschenrechtskontrolle wurden 58 Kärntner Einrichtungen besucht, drei Mal begleitete die Volksanwaltschaft Polizeieinsätze.