Volksanwaltschaft prüft Suspendierung von oö. Schuldirektor

Nach Maskenverstößen und Corona-Demo abberufen - Rosenkranz: Viele Beschwerden wegen Maßnahmen an Schulen und im Zusammenhang mit Demos

Nach der Suspendierung eines oberösterreichischen Schuldirektors wegen Maskenverstößen und der Teilnahme an einer Corona-Demo hat Volksanwalt Walter Rosenkranz ein amtswegiges Prüfverfahren eingeleitet, wie er am Dienstag in einer Aussendung bekannt gab. Darüber hinaus will er die "Vorgänge rund um Covid-Demonstrationen bzw. deren Untersagung" prüfen, wobei es vor allem um den Aspekt der Grund- und Freiheitsrechte gehe, so der Volksanwalt.

Der Volksschuldirektor aus dem Bezirk Grieskirchen wurde von der Bildungsdirektion Oberösterreich mittlerweile abberufen und ist nur mehr als einfacher Volksschullehrer tätig. Begründet wird das damit, dass er an der Schule keine Maske getragen und an einer Corona-Demo teilgenommen habe. Man wirft ihm eine Dienstpflichtverletzung vor und führt ins Treffen, dass er als Schuldirektor Vorbildfunktion für andere Lehrer und Schüler haben sollte. Rosenkranz will sich "den gesamten Verwaltungsakt vorlegen lassen, um im Rahmen der Prüfbefugnisse der Volksanwaltschaft die Rechtmäßigkeit des Vorgehens der Dienstbehörde nachzuvollziehen".

Er berichtet zudem von zahlreichen Beschwerden von Eltern über die Corona-Maßnahmen an Schulen wie beispielsweise die "De-Facto-Testpflicht für die Teilnahme am Präsenzunterricht" sowie eine "Beschwerdeflut" im Zusammenhang mit Corona-Demos. Die während der Pandemie eingegangenen Beschwerden sammelt die Volksanwaltschaft derzeit und will sie in einem Sonderbericht, der laut Rosenkranz voraussichtlich im Juni erscheinen werde, Politik und Öffentlichkeit zugänglich machen.