Mit Rettungswagen ins Spital gebracht

In Haag (Bezirk Amstetten) ist am Dienstag eine Volksschülerin von einem Auto angefahren worden. Der Pkw-Fahrer hatte das Mädchen, das gerade aus dem Schulbus gestiegen war, übersehen und erfasst, teilte das Rote Kreuz Haag auf seiner Facebookseite mit. Das Kind war nach Angaben der Einsatzkräfte ansprechbar und erlitt keine schweren Verletzungen. Es wurde per Rettungswagen ins Spital gebracht.