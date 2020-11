Volkstheater-Direktor freut sich auf "Spielzeit under construction"

In zwei Monaten eröffnet das frisch sanierte Volkstheater unter seinem neuen Direktor Kay Voges. Im APA-Gespräch erzählt der 48-jährige Deutsche, warum er gerade Brechts "Lied von der Unzulänglichkeit menschlichen Strebens" singt, wie die Corona-Pandemie seine Spielplan-Pläne auf den Kopf gestellt hat und warum es ihm Spaß macht, sich an unmögliche Theatertexte heranzuwagen.

APA: Die Corona-Situation hat Ihren Auftakt am Volkstheater fest im Griff. Sie mussten nicht nur den Spielplan überarbeiten, sondern wegen eines positiven Falls im Team auch Ihre Präsentation absagen. Wie geht es Ihnen damit, und welche Umplanung haben Sie konkret vorgenommen?

Kay Voges: Wie alle Menschen zur Zeit trifft auch uns Corona hart und fordert einiges an Flexibilität. Ich singe seit einigen Tagen ein Stück aus Bertolt Brechts "Dreigroschenoper": "Ja, mach nur einen Plan! / Sei nur ein großes Licht! / Und mach dann noch 'nen zweiten Plan / Gehn tun sie beide nicht." Das ist so das Credo unserer Zeit, und wir müssen flexibel sein. Wir hatten wirklich einen tollen Spielplan gemacht, der im Jänner 2020 weitestgehend fertig war und hatten gerade begonnen, das Spielzeit-Buch zu schreiben, als wir Stück für Stück erkennen mussten, dass wir das so nicht umsetzen können. Es war naiv zu glauben, das im Jänner 2021 hinzubekommen. Zum Beispiel eine 4,5-stündige Oper mit riesigem Besteck aufzuführen. Dann haben wir einen neuen Plan gemacht, und jetzt müssen wir sehen, was wir von diesem umgesetzt bekommen. Es ist eine Willensbekundung: Wir stecken in einer Pandemie und auch noch in einer Baustelle. Vielleicht ist die geforderte Flexibilität auch eine schöne Sache. Ich bin mit dem Vorsatz angetreten, Gegenwartstheater zu machen. Und jetzt fordert diese Pandemie von uns ein Höchstmaß an Gegenwart. Vielleicht entstehen genau dadurch Sachen, die zeitgenössisch sind, weil wir ja gar keine andere Chance haben.

APA: Inwiefern hat die Corona-Pandemie inhaltlich auf Ihren Spielplan Einfluss genommen?

Voges: Wir werden am 8. Jänner mit "Der Raum" von Ernst Jandl beginnen. Das ist eine Produktion, die ohne Schauspieler und ohne Sprache auskommt. Eine Hymne an den Sehnsuchtsort Theater und an die Bühne. Diese szenische Gedicht ist absolut Quarantäne-freundlich. Man braucht nur einen Tontechniker, einen Beleuchtungstechniker und einen Theaterraum. Ganz böse gesagt: Dieser Abend könnte sogar ohne Zuschauer auskommen. Das wäre eine Erzählung, wie es den Theatern derzeit geht. Dass sie auch leer noch ein Leben haben. Das wird, glaube ich, eine schöne Meditation zur Eröffnung des neuen Hauses. Am zweiten Abend zeigen wir "Black Box" von Rimini Protokoll. Das ist jeweils für einen Zuschauer konzipiert und das Publikum wird nur mit einem Kopfhörer einen Audio-Walk durch das frisch sanierte Theater machen und kann in die Geschichten dieses Hauses eintauchen. Alle fünf Minuten darf ein Zuschauer ins Haus. Darüber hinaus wird es eine Reihe namens "Corona-Gespräche" geben. Einmal im Monat werden wir uns mit Menschen aus Wien zusammenfinden und erzählen, was diese Pandemie für Herausforderungen mit sich bringt und welche Gefahren für die Gesellschaft dahinter liegen und vielleicht auch, welche Lösungsansätze wir bereit haben.

APA: Die Eröffnungs-Woche ist so etwas wie eine Visitenkarte, die Sie hergeben. Was steht da drauf?

Voges: In der ersten Woche wird erst mal dieses Haus eröffnet, und wir machen uns Gedanken über den Raum, die Bühne. Was bedeutet diese Bühne, was bedeutet dieser Ort der Zusammenkunft? Wir werden die Maschine des Theaters untersuchen und sogar unter die Bühne kriechen. Am dritten Tag werden dann die Darsteller die Bühne mit Bernhards "Theatermacher" betreten und die Frage stellen: Wie wollen wir Theater machen? Wie wurde Theater gemacht, und wie wird vielleicht Theater gemacht werden? Meine Inszenierung von vor zwei Jahren, die ich hier mit einigen Umbesetzungen zeige, erzählt die Geschichte des Theatermachers, aber nicht in der normalen Erzählweise. Wir spielen das Stück von vorne nach hinten und dann wieder und noch einmal und durchleuchten so ein bisschen Theatergeschichte, Gesellschaftsgeschichte und auch die Geschichte von verschiedenen Formsprachen. Wir thematisieren das Machtverhältnis von Theatermacherinnen und -machern und fragen, wie Geschichtserzählung im Kreislauf der ewigen Wiederholung geht.

APA: Sie starten mit Jandl, Bernhard und Lydia Haider. Wie wichtig ist es Ihnen, österreichische Autoren zu spielen?

Voges: Es ist mir sehr wichtig, dass wir österreichische Autoren bei uns im Volkstheater haben. Wir haben Lydia Haider als Hausautorin zu uns geholt und eine Reihe namens "Lesen und Tschechern" ins Leben gerufen: Das ist eine Lese- und Trinkreihe in der Roten Bar mit junger österreichischer Dramatik. Da wollen wir ganz der Tradition des Volkstheaters folgen und das Haus wirklich als einen Ort für österreichische Dramatik offenhalten.

APA: Eine weitere Inszenierung von Ihnen ist die Österreichische Erstaufführung von Wolfram Lotz' "Die Politiker"...

Voges: Wolfram Lotz ist meines Erachtens einer der spannendsten Gegenwartsautoren im deutschsprachigen Bereich. Seine Sprachkraft, seine Fantasie und sein Mut, das Kleinste mit dem Größten zu verknüpfen und das unmögliche Theater zu fordern, ist eine riesige Herausforderung für Theatermachende. Dieser wollen wir uns stellen und einen lustvollen, sinnlichen Theaterabend machen. Wir haben gerade mit den Proben begonnen.

APA: Die Texte von Lydia Haider dürften ja auch nicht einfach umzusetzen sein.

Voges: Lydia Haider ist eine fantastische Autorin. Diese Sprachgewalt, die sie hat, finde ich sehr, sehr ungewöhnlich für heutige Zeiten. Dieser wirklich schwarze Humor, dieser Wiener Schmäh, den sie hat. Die Unbedarftheit, mit der sie an einen Theatertext rangeht, hat mich sehr beeindruckt. "Zertretung - 1. Kreuz brechen oder Also alle Arschlöcher abschlachten" ist ein Stück, das von den Regieanweisungen her einfach nicht spielbar ist. Da kommt sie uns sehr in unserem Bestreben entgegen, herauszufinden, wie das unmögliche Theater möglich gemacht werden kann.

APA: Apropos unmöglich: Wie bringt man Jonathan Meese ans Volkstheater, und was ist zu erwarten?

Voges: Ich kenne ihn seit fünf Jahren, und ich habe lange versucht, ihn einzuladen. Wir hatten es irgendwann geschafft, dass er zu uns nach Dortmund ging und eine Vorstellung aufgeführt hat zusammen mit dem Ensemble. Dieses spektakuläre Theaterstück, dieser Event, wurde aufgrund des Lockdowns ein einziges Mal aufgeführt und ich bin dankbar, dass er sagt, er möchte mindestens noch sechs Theaterabende hier in Wien herstellen. Jeder Abend wir neu, wird anders sein und wird eine Untersuchung der Seele der Kunst und der Gesellschaft sein. Da können wir uns auf was gefasst machen.

APA: In Österreich ist der Puppenspieler und Regisseur Nikolaus Habjan ein gefragter Mann. Sie bringen nun den Puppenbauer Jan Friedrich mit.

Voges: Meines Erachtens ist er einer der spannendsten Jungregisseure, die am Aufkommen sind. Durch seine Puppenspieler-Ausbildung hat er eine Formsprache, eine Ästhetik entwickelt, die ich außergewöhnlich finde. Es ist poppig, es ist queer, es ist sehr jung und gegenwärtig. Es sind lustvolle Theaterabende, die ich mir auch jetzt erhoffe. "Einsame Menschen" von Gerhart Hauptmann mit einem noch sehr jungen Regisseur in Pandemie-Zeiten zu zeigen, ist, glaube ich, noch eine Chance, einen ganz neuen Blick auf diesen Stoff zu bekommen. Wie gehen wir mit dem gezwungenen Rückzug ins Private um? Welche Dramen spielen sich außerhalb der Gesellschaft im Häuslichen ab und welche Sprengkraft lauert in den jungen Menschen, die aus dieser Enge ausbrechen wollen?

APA: Ein hierzulande weniger bekannter Name ist auch Sascha Hawemann, der Dostojewskis "Erniedrigte und Beleidigte" auf die Bühne bringen wird.

Voges: Er ist ein serbischer Regisseur, der seine Erfahrungen vor allem in Ostdeutschland gesammelt hat. Er ist in ganz Deutschland ein berühmter, anerkannter Regisseur für die großen Stoffe der Russen. Er wird in den nächsten drei Jahren jeweils einen großen Dostojewski auf die Bühne bringen. So machen wir auch langfristig eine Reise in die großen Geschichtserzählungen des Autors. Hawemann ist bekannt dafür, diese russische Seele erzählen zu können und gleichzeitig nicht nur historisch draufzuschauen, sondern die explosive Sprengkraft von Dostojewski für das Hier und Heute herauszukristallisieren. Er ist ein leidenschaftliches Theatertier, ein Schauspielfreund, der wirklich ein Ensemble zum Glänzen bringt. Hier wird das Potenzial des neuen Ensembles richtig sichtbar werden.

APA: Was kann man sich von Claudia Bossards "In den Alpen // Apres les Alpes (nach den Alpen)" von Elfriede Jelinek und Fiston Mwanza Mujila erwarten?

Voges: Fiston schreibt eine Antwort auf den Jelinek-Text. Das wird ein zwei- oder dreiteiliger Abend, der vom Zentrum des Jelinek-Stücks ausgeht. Fistons "Apres les Alples" behandelt aber sicherlich nicht nur das Bergbahn-Unglück: Schließlich ist das nicht das Einzige, was an Unglück aus den Alpen kommt. Es gibt den Gedanken, was Apres Ski aus den Alpen nach Europa hinein gebracht hat. Fiston - dessen Eltern aus Afrika kommen - bringt uns auch noch mal einen neuen Blick auf die Alpen, einen anderen Blick auf dieses österreichische Idyll.

APA: Im Volx/Margareten stehen künftig nur mehr ein bis zwei Produktionen en suite auf dem Spielplan. Den Anfang macht am 15. Jänner "Humane Metholds [Exhale]" der Gruppe Fronte Vacuo. Worum wird es gehen?

Voges: Marco Donnarumma ist Choreograf und Tänzer, aber er ist auch Robotiker und KI-Programmierer. Und das wird eine sehr, sehr aufregende Arbeit sein, die den menschlichen Körper ins Verhältnis zu den Algorithmen, zur Robotik stellt. Ursprünglich war es als Langzeitperformance über je acht Stunden geplant. In Pandemie-Zeiten ist das nicht mehr möglich. Daher gibt es nun einen fünfteiligen Abend, der zweimal zu je 1,5 Stunden aufgeführt wird.

APA: In den Bezirken zeigen Sie unter anderem "Heldenplätze" von Calle Fuhr. Worum handelt es sich dabei?

Voges: Es ist ein eigens für uns geschriebener Monolog über eine Frau, die in ihren Kindheitstagen mit Toni Sailers Filmen groß geworden ist und sich an die Geschichte und Geschichten über ihn erinnert. Dabei stellt sie fest, dass Geschichtsschreibung von der Perspektive abhängt. Sind die alten Helden von damals auch noch die Helden von heute? Es wird eine sehr gegenwärtige Debatte - welche Denkmäler müssen vielleicht gestürzt werden oder sollen sie gestürzt werden? Wir haben ja auch das Lueger-Denkmal hier in der Stadt. "Heldenplätze" ist auch eine Frage, wie wir mit der jüngsten Geschichte umgehen.

APA: Vier Fünftel Ihres Ensembles ist neu am Haus. Unter welchen Gesichtspunkten haben Sie die Mitglieder ausgewählt?

Voges: Zum Teil sind es alte Weggefährten aus Dortmund, mit denen ich teilweise seit über zehn Jahren zusammengearbeitet habe. Vier Schauspielerinnen und Schauspieler kommen aus dem alten Volkstheater-Ensemble, die restlichen haben wir aus den Münchner Kammerspielen, aus Graz, Linz, Berlin und Hamburg zusammengesucht. All diese Menschen kommen zu uns und bilden eine neue Truppe. Wir haben auch eine Opernsängerin engagiert, Hasti Molavian, die fünf Jahre lang ausgezeichnet und preisgekrönt am Opernhaus in Bielefeld gearbeitet hat. Das zeigt auch ein bisschen, dass wir offen nach den Formen der Gegenwart suchen wollen und nicht so eng drauf schauen und sagen, es darf nur der gut Sprechende und gut Spielende zu uns kommen. Sondern wir brauchen auch die gut Singende und gute Tanzende. Damit zeigen wir, dass wir Theater als Ort sehen, wo verschiedenste Künste und Fähigkeiten einfließen.

APA: Was macht das Volkstheater unter Kay Voges zum Volkstheater?

Voges: Das Volkstheater folgt der Tradition, die es vor 130 Jahren begonnen hat. Es macht sich auf die Suche nach gegenwärtigem Theater, nach relevantem Theater. Wir suchen nach Theaterformen, die dem Jahr 2021 entsprechend sind. Suchen nach Formen, wo das Schauspiel die bildende Kunst, die Oper und die Digitalisierung trifft. Es ist ein Ort, wo man Autorinnen und Autoren treffen kann oder eng mit Komponistinnen arbeitet. Wir suchen nach einem Volkstheater, das die Türen für die Menschen dieser Stadt weit aufmacht.

APA: Vor Ihrer Bestellung gab es den lauten Ruf nach einer besseren Finanzierung, die Sie dann auch bekommen haben. Kommen Sie damit aus?

Voges: Ich bin sehr, sehr dankbar dafür, dass Bund und Stadt zusammen 3 Mio. Euro Etat-Erhöhung ermöglicht haben. Dieses Theater kann damit wirklich einen großen Schritt nach vorne machen, dass wir handlungsfähig sind. Gleichzeitig sieht man, dass diese 3 Mio. schnell durch die Hände fließen. Durch die Tariferhöhungen sind es im nächsten Jahr nur 2,7 Millionen, im Jahr darauf 2,4. Da wünsche ich mir für die folgenden Jahre weiterhin die Unterstützung von Bund und Stadt, sodass wir diese Level-Steigerung nicht sofort wieder verlieren, sondern auf Kontinuität setzen können. Aber erstmal glaube ich, dass ich im Gegensatz zu meinen Vorgängern eine gute Startposition ermöglicht bekommen habe.

APA: Von außen erstrahlt das Volkstheater schon wie neu. Wie sieht es im Inneren aus?

Voges: Ich empfinde es gerade als ein außergewöhnliches Privileg, hier anfangen zu dürfen, wo der Muff der letzten 130 Jahre abgekratzt wurde. Es wird eine riesige Herausforderung werden, diese Baustelle zu einem Theater umzubauen, in dem wir im Jänner die Türen öffnen können. Alles atmet einen Neustart, und die Menschen, die zu uns gekommen sind und die seit über einem Jahr darauf warten, wieder zu spielen, freuen sich, wieder Theater machen zu können. Man spürt eine Energie des Wollens, aber auch die Unsicherheit. Wird es klappen in diesen pandemischen Zeiten? Ich spüre den festen Willen, hier den Vorhang wieder aufgehen zu lassen. Jetzt heißt es Daumen drücken und Nerven behalten, dass wir durch die Unsicherheit nicht den Fokus verlieren, eine weitere Farbe in der Kulturlandschaft in Wien zu werden. Aber seien wir realistisch: Es ist eine "Spielzeit under construction".

APA: Vergangene Woche wurde bekannt, dass die Grazer Schauspielhaus-Direktorin Iris Laufenberg 2023 ans Deutsche Theater Berlin wechselt. Ihr Kommentar?

Voges: Herzlichen Glückwunsch! Das freut mich sehr. Ich glaube, weibliche Power tut diesem Haus ganz gut.

(Das Gespräch führte Sonja Harter/APA)