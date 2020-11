Volkstheater Wien - Spielplan 2021: Die Premieren

Am heutigen Montag hat Neo-Direktor Kay Voges das Programm für seine mit Jänner 2021 beginnende erste Spielzeit im frisch renovierten Volkstheater Wien bekannt gegeben. Folgend ein Überblick gemäß der Unterlagen:

Premieren im Haupthaus:

Datum Stücktitel / Autor Regie 8. Jänner "Der Raum. Szenisches Gedicht für Kay Voges Beleuchter und Tontechniker" von Ernst Jandl 9. Jänner "Black Box. Phantomtheater für eine Rimini Protokoll Person" von Stefan Kaegi // Rimini Protokoll 10. Jänner "Der Theatermacher" von Thomas Kay Voges Bernhard (Wien-Premiere) 14. Jänner "Drei Schwestern" von Susanne Susanne Kennedy Kennedy nach Anton Tschechow (Wien-Premiere) 16. Jänner "Zertretung - 1. Kreuz brechen oder Kay Voges Also alle Arschlöcher abschlachten" von Lydia Haider (UA) 17. Jänner "Bliss. Mozarts finale Arie aus die Ragnar Kjartansson Hochzeit des Figaro als zwölfstündige Oper" von Ragnar Kjartansson Screening des HD-Mitschnittes aus Los Angeles (Wien-Premiere) 30. Jänner "Einsame Menschen" von Gerhart Jan Friedrich Hauptmann Februar "Endspiel" von Samuel Beckett Kay Voges (Wien-Premiere) März "Erniedrigte und Beleidigte" nach Sascha Hawemann Fjodor Dostojewski März "In den Alpen // Apres les Alpes Claudia Bossard (nach den Alpen)" von Elfriede Jelinek // Fiston Mwanza Mujila März "KAMPF L.O.L.I.T.A. (EVOLUTION IST Jonathan Meese CHEF) oder L.O.L.I.T.A.D.Z.I.O. (Zardoz fliegt wieder!) oder L.O.L.I.T.A. DE LARGE (Das 3. Baby) oder DIE BARBARENLOLITAS (Kampf um Kunst) oder DR. ERZLOLITA DE L.O.L.I.T.A. (ZARDOZ LEBT) oder DIE ZARDOZLOLITAS (Keine Angst)" ("Universums-Uraufführung") April "Die Politiker" von Wolfram Lotz Kay Voges (ÖEA) Mai "Etude for an Emergency" von Florentina Holzinger Florentina Holzinger (adaptierte Wien-Premiere) Juni "Nature Festival" kuratiert von Christoph Gurk und Matthias Seier

Premieren in der Dunkelkammer

Frühjahr "Konstellationen" von Nick Péter Sanyó Payne (Wien-Premiere) April "Uncanny Valley / Stefan Kaegi / Rimini Unheimliches Tal" von Thomas Protokoll Melle und Stefan Kaegi / Rimini Protokoll (Wien-Premiere)

Premiere im Volx

15. Jänner "Humane Metholds [Exhale]" von Fronte Vacuo (UA)

Premieren in den Bezirken

Bereits am Laufen "Barfuß im Park" von Neil Simon Doris Weiner 20. November "Sechs Tanzstunden in sechs Wochen" Andy Hallwaxx von Richard Alfieri 12. Februar "Die Recherche-Show" von Kreation Ed. Hauswirth Kollektiv (UA) 16. April "Heldenplätze" von Calle Fuhr (UA) Calle Fuhr

Specials

Frühjahr "Der Mann ohne Eigenschaften. Eine Polyphonie von Robert Musil" Das gesamte Ensemble liest den Roman im ganzen Haus 23. Jänner Konzert "The Notwist" (Vorband "Friend of Gas") 24. Jänner Konzert "The Notwist" (Vorband "Waq-Waq Kingdm")

(S E R V I C E - www.volkstheater.at)