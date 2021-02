Volkswagen steigt ins Fahrrad-Leasing ein

VW hängt Konkurrenz in Deutschland zunehmend ab Der Autobauer Volkswagen vergrößert den Abstand zu den anderen Herstellern in Deutschland. Während die früheren Hauptwettbewerber Opel und Ford in den vergangenen 15 Jahren große Einbußen verzeichneten, steigerte VW seinen Marktanteil deutlich. Das geht aus einer Untersuchung des Instituts Center Automotive Research an der Universität Duisburg-Essen hervor, die der Nachrichtenagentur dpa vorliegt.