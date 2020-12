Volkswagen warnt vor Produktionsstopps in China

Fahrzeugabsatz in China legte auch im November kräftig zu

Volkswagen fürchtet angesichts weltweiter Engpässe bei der Versorgung mit elektronischen Bauteilen Produktionsunterbrechungen in der chinesischen Automobilindustrie. Wegen der Coronapandemie sei die Lieferung von Computerchips für bestimmte Elektronikkomponenten unsicher geworden, teilte Volkswagen der Nachrichtenagentur Reuters in China auf Anfrage mit. Dadurch drohten Unterbrechungen in der Autoproduktion.

Das Problem werde durch die stark steigende Fahrzeugnachfrage in der Volksrepublik noch verschärft. Der chinesische Automarkt erholt sich seit dem Abflauen der Pandemie in der Region rasant. Die VW-Tochter in China suche derzeit zusammen mit der Konzernzentrale in Wolfsburg und Lieferanten nach Lösungen, um Engpässe zu vermeiden.

China ist der größte Markt für Volkswagen. Dort verkauft der nach Absatz weltweit führende Autokonzern 40 Prozent seiner Fahrzeuge. Die Deutschen produzieren ihre Autos im Reich der Mitte in Gemeinschaftsunternehmen mit den Partnern SAIC, FAW und Anhui Jianghuai Automobile (JAC).

Der Aufschwung auf dem für deutsche Autobauer so wichtigen chinesischen Automarkt hält unterdessen weiter an. Im vergangenen Monat stieg der Absatz von Fahrzeugen an die Händler nach vorläufigen Daten im Jahresvergleich um 11,1 Prozent, wie der Herstellerverband CAAM (China Association of Automobile Manufacturers) am Freitag in Peking mitteilte. Damit bleibt der Markt wie in den Vormonaten auf starkem Wachstumskurs mit meist prozentual zweistelligen Raten. In den CAAM-Daten sind neben Pkw auch Nutzfahrzeuge wie Lkw und Busse enthalten. Die gewerblich genutzten Fahrzeuge hatten in den vergangenen Monaten spürbar schneller zugelegt als Pkw.

Detaillierte CAAM-Daten für November werden in der kommenden Woche erwartet. Dann sollte auch der Branchenverband PCA (China Passenger Car Association) seine Daten veröffentlichen. Der PCA zählt den Verkauf von Pkw, SUVs und kleineren Mehrzweckfahrzeugen an die Endkunden.

China ist der mit Abstand wichtigste Einzelmarkt der deutschen Autokonzerne Volkswagen, Daimler und BMW. Die Coronapandemie hatte in China früh im Jahr das Wirtschaftsleben lahmgelegt, allerdings fuhren die Autofabriken auch früher als in Europa und Nordamerika wieder hoch. Insbesondere die Premiumhersteller Audi, Daimler und BMW können derzeit in China mit großen Verkaufszuwächsen punkten.