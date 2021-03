Volkswagen will mit Mobilitätsdiensten Geld verdienen

VW will Wandel zum softwaregetriebenen Mobilitätsanbieter beschleunigen - Anteil reiner E-Autos am Absatz soll 2030 in Europa bei über 70 Prozent liegen

Volkswagen legt mit dem Rollen der E-Autos das Schwergewicht nun auf die dazugehörige Software und die Entwicklung von Mobilitätsdiensten als neue Einnahmequelle. Die Marke VW kündigte am Freitag an, den Wandel zum softwaregetriebenen Mobilitätsanbieter zu beschleunigen. Bis zum Ende des Jahrzehnts will VW selbstfahrende Autos in der Breite der Modellpalette im Angebot haben.

"Wir erhöhen das Tempo und werden Volkswagen in den nächsten Jahren so stark verändern wie nie zuvor", sagte Kernmarken-Chef Ralf Brandstätter. Mit der Strategie "Accelerate" wolle die Hauptmarke des Konzerns aus Wolfsburg der Digitalisierung weiteren Schub geben. Mit datenbasierten Geschäftsmodellen wolle man neue Kundengruppen gewinnen und zusätzliche Erlösquellen erschließen, sagte Brandstätter.

Gleichzeitig werde VW in der Elektromobilität weiter Gas geben, so der Kernmarken-Chef. Der Anteil reiner E-Autos am Absatz soll bis 2030 in Europa auf über 70 Prozent steigen - das ist doppelt so viel wie bisher geplant. In China und den USA peilt der Konzern im gleichen Zeitraum mehr als 50 Prozent an. Jedes Jahr soll mindestens ein neues E-Modell auf die Straße kommen.

Um das zu finanzieren, will der Autobauer die Fixkosten bis 2023 um fünf Prozent senken. Die Produktivität der Werke soll - wie bereits angekündigt - um fünf Prozent im Jahr steigen, die Materialkosten um sieben Prozent sinken. Alle Regionen sollen nachhaltig schwarze Zahlen schreiben. Das für 2023 ausgegebene Renditeziel von mindestens sechs Prozent bekräftigte Volkswagen.