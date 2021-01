Volleyball: 3:0-Erfolg für ÖVV-Männer gegen EM-Quali-Gastgeber Israel

Dreisatzerfolg zum Turnierauftakt

Das österreichische Volleyball-Nationalteam der Männer hat am Dienstag zum Auftakt des EM-Qualifikationsturniers in Chadera Gastgeber Israel nach zwei hart umkämpften Anfangsätzen glatt 3:0 (25,23,20) besiegt. Am Mittwoch und am Samstag trifft die Mannschaft von Teamchef Radovan Gacic zweimal auf den klaren Gruppenfavoriten Bulgarien. Dazwischen steht am Freitag das zweite Match gegen Israel auf dem Programm.

Der Gruppensieger sichert sich ein Fixticket für die Endrunde im Spätsommer in vier Ländern, auch der Zweite hat gute Karten, muss sich aber gedulden. Denn Gewissheit, ob man als einer der besten fünf von sieben Gruppenzweiten bei der EM dabei ist, hat man erst nach Ende der Qualifikationsphase im Mai.