Volleyball: 3:1-Sieg der ÖVV-Männer im Testspiel gegen Aich/Dob

Österreichs Volleyball-Nationalteam der Männer hat am Donnerstag im EM-Quali-Vorbereitungsspiel in Steinbrunn einen 3:1-(-21,18,21,20)-Erfolg über Aich/Dob gefeiert. "Dieser Sieg ist natürlich auch mental wichtig. Es war genau das Spiel, das wir gebraucht haben, um Selbstvertrauen zu tanken", betonte Teamkapitän Peter Wohlfahrtstätter. Für Radovan Gacic war es der erste Sieg als ÖVV-Headcoach, da im Vorjahr coronabedingt alle Matches des Nationalteams ausgefallen waren.

Nach einem letzten Trainingstag bricht die rot-weiß-rote Auswahl am Samstagvormittag Richtung Israel auf, wo man von 12. bis 16. Jänner in Chadera je zweimal auf die Gastgeber und die favorisierten Bulgaren trifft. Nur der Turniersieger hat das EM-Ticket in der Tasche.