SK Aich/Dob ist am Sonntag mit einem souveränen Erfolg in die heimische Volleyball-Meisterschaft gestartet. Die Kärntner besiegten Amstetten zum Auftakt der Toprunde der Männer in Bleiburg mit 3:0 (14,19,21). Die Niederösterreicher hatten sich als Nummer 1 der ersten Phase für die Runde der besten vier Teams qualifiziert. Das Match Union Waldviertel gegen UVC Graz folgt am Montag um 20.25 Uhr (live ORF Sport +).