Rückspiel am Mittwoch

SK Aich/Dob hat das Sechzehntelfinal-Hinspiel des Volleyball-CEV-Cups gegen VK Dukla Liberec am Dienstag mit 3:2 (21,19,-24,-19,13) gewonnen. Die Kärntner lagen in der Bleiburger JUFA-Arena gegen den tschechischen Vertreter bereits mit 2:0 voran, mussten dann aber noch bis am Schluss zittern. "Wir haben die Angst vor dem Siegen bekommen. Es war dann noch verdammt knapp", sagte Aich/Dob-Sportdirektor Martin Micheu. Am Mittwoch kommt es an selber Stelle bereits zum Rückspiel.