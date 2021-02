Aich/Dob hat am Sonntag in der Volleyball-Mitteleuropa-Liga (MEVZA) sein Heimspiel gegen Kamnik (SLO) glatt 0:3 (-19,-21,21) verloren und damit den Einzug in das Final Four verpasst. Die Kärntner haben keine Chance mehr auf den nötigen Top-Drei-Rang. Das Spitzentrio sowie Final-Four-Veranstalter Waldviertel, aktuell hinter Aich/Dob Fünfter, sind beim Finalturnier dabei.