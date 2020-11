VCA Amstetten NÖ ist am Sonntag als zweites Team nach UVC Weberzeile Ried ins Halbfinale des Volleyball-Cups der Männer eingezogen. Der vierfache Pokalsieger setzte sich in seiner Heimhalle gegen VBC TLC Weiz 3:0 (18,25,15) durch. Im zweiten Satz waren die Steirer schon klar in Führung gelegen, verpassten aber die Chance auf den Ausgleich. Damit war die Partie praktisch gelaufen.