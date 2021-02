Volleyball: DenizBank Volley League-Ergebnisse Frauen- 8. Runde

Volleyball-Ergebnisse Damen - DenizBank Volley League Women - Grunddurchgang - Nachtrag 8. Runde:

Mittwoch, 17.02.2021 ATSC Klagenfurt - SG Trofaiach/Eisenerz 3:0 (17,20,20)

Tabelle:

1. UVC Graz 18 15 3 47:14 46 * 2. ASKÖ Linz/Steg 18 14 4 48:18 43 * 3. SG NÖ Sokol/Post 18 14 4 47:20 43 * 4. PSV Salzburg 18 11 7 38:26 32 * 5. TI-Volley Innsbruck 18 10 8 38:29 32 * 6. ATSC Klagenfurt 18 8 10 32:35 24 * 7. VC Tirol 18 7 11 28:42 19 * 8. SG Trofaiach/Eisenerz 18 7 11 24:42 17 * 9. TSV Hartberg 18 4 14 19:47 13 10. SG UNIONvolleys Bisamberg/Hollabrunn 18 0 18 6:54 1

* = im Viertelfinale (best of three): Graz - Trofaiach, Linz/Steg - Tirol, Sokol/Post - Klagenfurt, Salzburg - Innsbruck