Volleyball: EM-Qualifikation der Frauen von Jänner in Mai verschoben

Männer-Qualifikation unverändert im Jänner

Die Qualifikationsspiele von Österreichs Frauen-Team für die Volleyball-EM 2021 sind wegen der Coronakrise vom Jänner in den Mai verschoben worden. Spezielle Gründe dafür sind ein Lockdown in Griechenland sowie restriktive Quarantäneregeln in Norwegen. Gegen diese Teams wie gegen Spanien spielt das ÖVV-Team in zwei Turnieren, diese finden nun im Frühjahr in Griechenland und Österreich statt. Die Endrunde wird im Herbst in Kroatien, Serbien, Bulgarien und Rumänien stattfinden.

Die für Jänner geplanten EM-Qualifikationen der U16-Mädchen und der U17-Burschen müssen ebenso verschoben werden, werden nun bis 14. März ausgetragen. Unverändert im Jänner bestreiten die ÖVV-Männer ihr Qualifikationsturnier. Vom 12. bis 17. Jänner geht es in Israel je zweimal gegen Israel und Bulgarien, die sieben Gruppensieger und die fünf besten Zweiten qualifizieren sich für die für den Spätsommer in Polen, Tschechien, Estland und Finnland angesetzte Endrunde.