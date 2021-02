Volleyball: Ergebnis Austrian Volley Cup - Aich/Dob im Finale

Aich/Dob verlor Challenge-Cup-Achtelfinal-Hinspiel Posojilnica Aich/Dob hat am Mittwochabend das Achtelfinal-Hinspiel im Volleyball-Herren-Challenge-Cup verloren. Die Kärntner mussten sich auswärts dem belgischen Vertreter Euphony Asse-Lennik mit 1:3 (-24,-29,18,-15) geschlagen geben. Das Rückspiel geht am Donnerstag (19.00 Uhr) in einer Woche über die Bühne.