Ergebnisse der ersten Viertelfinal-Spiele der DenizBank Volley League der Frauen vom Samstag ("best of three"):

ATSC Wildcats Klagenfurt - SG VB NÖ Sokol/Post 0:3 (-20,-12,-17) SG TI-Volley - PSV VBG Salzburg 3:1 (19,-22,21,20) SG Trofaiach/WSV Eisenerz - UVC Graz 0:3 (-21,-20,-12) VC Tirol - ASKÖ Linz/Steg 1:3 (20,-14,-13,-17)