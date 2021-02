Volleyball: Gastgeber Waldviertel in MEVZA-Final-Four Außenseiter

Halbfinale gegen Titelverteidiger und Rekordsieger Ljubljana

Gastgeber Union Waldviertel geht als Außenseiter ins Finalturnier der Volleyball-Mitteleuropaliga MEVZA. Die Niederösterreicher treffen im Halbfinale des Final Four in Zwettl am Samstag (20.00 Uhr) auf Titelverteidiger und Rekordsieger Volley Ljubljana. Im ersten Halbfinale kommt es zwischen Maribor und Kamnik zu einem slowenischen Duell um den Einzug ins Finale am Sonntag (20.00).

Waldviertel hat den Grunddurchgang als Fünfter abgeschlossen, hatte aber als Veranstalter einen Fixplatz. Im Vorjahr waren die Zwettler ebenfalls als Turniergastgeber im Halbfinale an Ljubljana mit 2:3 knapp gescheitert.

Programm MEVZA-Final Four in Zwettl am 27./28. Februar:

Samstag: Halbfinale Merkur Maribor - Calcit Kamnik (17.00), Union Raiffeisen Waldviertel - ACH Volley Ljubljana (20.00)

Sonntag: Spiel um Platz 3 (17.00), Finale (20.00)