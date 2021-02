Dank 3:1-Sieg in Innsbruck

Titelverteidiger Linz-Steg hat am Montag zum dritten Mal in Folge das Finale des heimischen Volleyball-Cups der Frauen erreicht. Die Linzerinnen setzten sich bei TI in Innsbruck mit 3:1 (18,13,-25,20) durch. Der Endspielgegner wird am Sonntag (14.30 Uhr) zwischen UVC Graz und SG Sokol/Post ermittelt.