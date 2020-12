Der Europäische Volleyball-Verband (CEV) hat am Freitag die Austragungsorte für die EM der Männer 2021 bekanntgegeben. Das Turnier wird in den drei polnischen Städten Kattowitz, Danzig und Krakau sowie in Ostrau (CZE), Tallinn (EST) und Tampere (FIN) gespielt. Die Termine für das im Herbst geplante Event stehen noch nicht fest. Das österreichische Team bestreitet sein Qualifikationsturnier im Jänner in Israel.