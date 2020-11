Volleyball: Männer-Liga geht am Wochenende in zweite Saisonphase

"Grunddurchgang 1"-Sieger Amstetten spielt mit Aich/Dob, Waldviertel, Graz um Setzung - Sokol, Ried/Innkreis, Weiz, Klagenfurt, Hartberg in "Grunddurchgang 2" um übrige Viertelfinalplätze

Die DenizBank Volley League Men geht am Samstag in ihre zweite Saisonphase. Amstetten gesellt sich als Sieger des Grunddurchgangs zu den MEVZA-Teams Aich/Dob, Union Waldviertel und UVC Graz, dieses Quartett bestreitet vom 8. Dezember bis 17. Februar in der "Top-Runde" eine einfache Hin- und Rückrunde mit insgesamt sechs Spielen je Mannschaft. In dieser geht es um die Setzung für das Viertelfinal-Play-off.

Die übrigen fünf Teams des Grunddurchgangs - Sokol, UVC Ried/Inkreis, VBC Weiz, VBK Klagenfurt und TSV Hartberg spielen ab Samstag bis 13. Februar ebenso in einer einfachen Hin- und Rückrunde (10 Runden/je 8 Spiele je Mannschaft) den "Grunddurchgang 2". Alle bisherigen Ergebnisse aus dem "Grunddurchgang 1" werden dabei mitgenommen. Die Top Vier nach diesem "Grunddurchgang II" komplettieren das Viertelfinale, der Fünfte muss in die Relegation.

Die aktuelle Tabelle des "Grunddurchgang 2": 1. Sokol 19 Punkte - 2. Ried/Innkreis 17 - 3. Weiz 15 - 4. Klagenfurt 14 - 5. Hartberg 3