Volleyball: ÖVV-Auswahl unterlag in EM-Quali-Turnier Bulgarien 1:3

Erste Niederlage nach Auftakt-3:0 gegen Gastgeber Israel - Nächste Hürde am Freitag wieder Israel

Österreichs Volleyball-Nationalteam der Männer hat beim EM-Qualifikationsturnier in Chadera im zweiten Spiel die erste Niederlage kassiert. Die ÖVV-Auswahl unterlag Gruppe-B-Favorit Bulgarien am Mittwochabend auf israelischem Boden nach hartem Kampf mit 1:3. Damit halten beide Teams aktuell bei drei Punkten, die Österreicher haben nach dem souveränen Auftakt-3:0 gegen Israel am Dienstag als einziges Team schon zweimal gespielt. Am Freitag geht es neuerlich gegen Israel.

Kapitän Peter Wohlfahrtstätter und Co. hielten das Geschehen über weite Strecken offen, hatten aber abgesehen vom zweiten Satz das Nachsehen. Die Bulgaren verwerteten ihren zweiten Matchball und setzten sich mit 25:21,20:25,25:19,25:22 durch. Der Gruppensieger sichert sich ein Fixticket für die Endrunde im Spätsommer in vier Ländern, auch der Zweite hat gute Karten, muss sich aber gedulden. Denn Gewissheit, ob man als einer der besten fünf von sieben Gruppenzweiten bei der EM dabei ist, hat man erst nach Ende der Qualifikationsphase im Mai.