Volleyball: ÖVV-Männer in Israel-Quali um zweites EM-Ticket in Folge

Von Dienstag bis Samstag je zweimal gegen Israel und Bulgarien - Bei Rang zwei Warten auf Mai-Pools - Coach Gacic sieht gegen Bulgaren Überraschung möglich, gegen Israelis Favoritenstellung

Österreichs Volleyball-Nationalteam der Männer spielt diese Woche in Israel um seine zweite EM-Teilnahme en suite. 2019 war die ÖVV-Truppe in Belgien bei der Endrunde sieglos geblieben, die heurige EM geht im Spätsommer in Polen, Tschechien, Estland und Finnland über die Bühne. Für die Österreicher geht es in Chadera in Gruppe B von Dienstag bis Samstag je zweimal gegen Israel und Favorit Bulgarien. Der Sieger des Pools ist fix qualifiziert, aber auch fünf von sieben Zweiten.

Diese Chance ist für Alexander Berger und Co. die wahrscheinlichste, vier der sieben Gruppen werden aber erst im Mai gespielt. Diese wurden wegen der Coronakrise ebenso verschoben wie die Qualifikation der ÖVV-Frauen. Für die ÖVV-Männer geht es am Dienstag (20.00 Uhr) gegen Israel los, die Retourpartie ist für Freitag (16.00) angesetzt. Die Partien gegen Bulgarien sind für Mittwoch (18.00) und Samstag (20.00, alle live ORF Sport +) eingeplant. Bulgarien gegen Israel findet am Donnerstag und Sonntag statt.

Der Slowene Radovan Gacic ist bereits seit einem knappen Jahr Teamchef der Österreicher, gibt in dieser Position aber erst jetzt sein Pflichtspiel-Debüt. In drei Tests nach dem Jahreswechsel gab es einen Sieg, und zwar gegen Meister Aich/Dob. Der seit März amtierende Frauen-Chefcoach Jan de Brandt unterstützt Gacic in der Betreuung, da es für den Belgier eben erst im Frühjahr ernst wird. Der 61-Jährige will seine rund 30 Jahre lange Erfahrung als Coach einbringen: "Ich glaube, dass ich da viel weitergeben kann."

Im Kader von Gacic fehlen die verletzten Thomas Tröthann und Paul Buchegger, Thomas Zass hat seine Teamkarriere nach der EM 2019 beendet. Neben langjährigen Stützen wie Berger, Philipp Kroiss, Florian Ringseis, Alexander Tusch, Max Thaller und Peter Wohlfahrtstätter hat der neue Mann auf der Kommandobrücke einige neue integriert. "Auch dahinter kommen zumindest sieben bis acht Spieler im Alter von 15 bis 17 Jahren nach. Wir brauchen uns um den Volleyballsport in Österreich keine Sorgen machen."

Die Bulgaren haben eine große Volleyball-Tradition, schon je fünf EM- und WM-Medaillen geholt und standen 1980 im Olympia-Finale. Bei der EM 2019 reichte es jedoch bloß zu Rang elf. "Jetzt sind sie aber wieder sehr stark aufgestellt, die Spieler sind in den besten Ligen der Welt im Einsatz", wusste Gacic. "Aber ich bin überzeugt, dass wir auch eine so starke Mannschaft überraschen können." Israels bisher letzte EM-Teilnahme liegt hingegen 50 Jahre zurück. Gacic zuversichtlich: "Ich denke, dass wir das bessere Team sind."