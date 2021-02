Volleyball: Paul Buchegger gab nach langer Verletzungspause Comeback

Oberösterreicher hat mehrere Operationen hinter sich, ist nun aber zuversichtlich: "Denke, dass das Knie jetzt wirklich gut dasteht"

Österreichs Volleyball-Nationalspieler Paul Buchegger ist nach einer langen Verletzungspause zurück im Spiel. Der Oberösterreicher hat mehrere Knie-Operationen hinter sich und gab nun in der Italienischen SuperLega für das siebentplatzierte Modena sein Comeback. "Die vergangenen sieben Monate waren für mich sehr, sehr hart, aber auch die Zeit davor nicht einfach. Zwei Jahre mit drei Operationen - ich habe wenig gespielt", berichtete Buchegger.

Ende Juni war der 24-Jährige in Rom zuletzt operiert worden. "Ich habe in der Reha Vollgas gegeben." Nun müsse er aber erst wieder so richtig ins Spiel reinfinden. Das Knie fühle sich freilich gut an. "Ich denke, dass das Knie jetzt wirklich gut dasteht und ich auch fitter bin denn je." Ohne den Diagonalangreifer hat das österreichische Nationalteam im Jänner die Qualifikation für die heurige EM-Endrunde so gut wie verpasst.