Wie erwartet ist für Gastgeber Union Waldviertel im Finalturnier der Volleyball-Mitteleuropaliga MEVZA zum Auftakt das Aus gekommen. Die Niederösterreicher mussten sich am Samstag im Halbfinale des Final Four in Zwettl Titelverteidiger und Rekordsieger Volley Ljubljana glatt mit 0:3 (-17,-16,-13) geschlagen geben. Das erste Halbfinale hatte Maribor gegen Kamnik im slowenischen Duell knapp mit 3:2 (22,26,-15,-22,13) gewonnen.