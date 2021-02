Volleyball: Union Waldviertel verlor in MEVZA Spiel um Platz 3

--------------------------------------------------------------------- AKTUALISIERUNGS-HINWEIS Neu: Ljubljana gewann MEVZA ---------------------------------------------------------------------

Union Waldviertel hat in Zwettl auch das zweite Spiel des Finalturniers der Volleyball-Mitteleuropaliga (MEVZA) verloren. Die Niederösterreicher, die sich als Gastgeber die Teilnahme am Final Four gesichert hatten, unterlagen nach dem 0:3 gegen Rekordsieger Ljubljana dessen slowenischen Landsleuten aus Kamnik am Sonntag mit 1:3 (23,-21,-17,-19). Im Endspiel setzte sich Ljubljana gegen OK Maribor mit 3:1 (-23,18,27,18) durch.