Der VCA Amstetten NÖ steht erneut im Volleyball-Cup-Finale der Herren. Die Mostviertler rangen am Freitagabend im Halbfinale auswärts den UVC Ried im Innkreis in einer Fünfsatzschlacht nieder. Mit 25:21 und 25:20 gingen die ersten beiden Sätze an Amstetten, das aber die folgenden beiden mit 13:25 und 18:25 verlor. Erst mit einem 15:13 im Entscheidungssatz zogen die Niederösterreicher ins Endspiel ein, in dem sie am 21. Februar in Bleiburg auf Topfavorit Aich/Dob treffen.