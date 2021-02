Nach dem 3:0-Erfolg der Wildcats Klagenfurt gegen die SG Trofaiach/Eisenerz zum Abschluss des Grunddurchgangs am Mittwoch stehen die Viertelfinal-Begegnungen in der österreichischen Frauenvolleyball-Liga fest. Die Klagenfurterinnen treffen auf Rekordmeister Sokol/Post, die achtplatzierten Steirerinnen auf Tabellenführer Graz. Außerdem spielen ab kommender Woche im "Best of three"-Modus Linz/Steg - Tirol und Salzburg - Innsbruck.