Volleyball: Viertelfinal-Begegnungen in Frauen-Liga stehen fest

Aich/Dob fixierte mit 3:1 gegen UVC Graz Platz eins der Toprunde

Nach dem 3:0-Erfolg der Wildcats Klagenfurt gegen die SG Trofaiach/Eisenerz zum Abschluss des Grunddurchgangs am Mittwoch stehen die Viertelfinal-Begegnungen in der österreichischen Frauen-Volleyball-Liga fest. Die Klagenfurterinnen treffen auf Rekordmeister Sokol/Post, die achtplatzierten Steirerinnen auf Tabellenführer Graz. Außerdem spielen ab kommender Woche im "Best of three"-Modus Linz/Steg - Tirol und Salzburg - Innsbruck.

In der Männer-Volleyballliga fixierte Aich/Dob mit einem 3:1-Heimsieg über UVC Graz Platz eins in der Toprunde, der maßgeblich für die Setzung in den Play-offs ist. Das Verletzungspech blieb den Kärntnern schon zuvor treu. Mit ÖVV-Teamspieler Maximilian Landfahrer (Knorpelfraktur im Knie) muss schon der fünfte Angreifer die Saison vorzeitig abhaken. Bereits am Donnerstag ist Aich/Dob in der MEVZA-Liga auswärts gegen Titelverteidiger Ljubljana erneut im Einsatz.