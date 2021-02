Volleyball: Vor Frauenliga-Viertelfinale fast alle Positionen bezogen

Top 6 vor "best of 3"-Duellen fixiert, letztes Grunddurchgangsmatch am Mittwoch

Bis auf ein Nachtragsspiel ist am Samstag der Grunddurchgang der Volleyball-Liga der Frauen abgeschlossen worden. Linz-Steg sicherte sich mit einem 3:0-Sieg bei Leader Graz Rang zwei, wobei die Steirerinnen einige Spielerinnen für das Cup-Semifinale am Sonntag gegen Sokol/Post schonten. Dem früheren Serienmeister Sokol/Post blieb trotz eines 3:0 gegen Bisamberg/Hollabrunn daher nur Rang drei. Fix klassiert sind auch dahinter PSV Salzburg, TI Innbruck und ATSC Klagenfurt.

Dahinter könnte am Mittwoch (17.30 Uhr, live ORF Sport +) Trofaiach/Eisenerz mit einem 3:0 oder 3:1-Sieg in Klagenfurt noch am siebentplatzierten VC Tirol vorbeiziehen. Fixe "best of three"-Viertelfinalduelle bestreiten Sokol/Post gegen Klagenfurt und Salzburg gegen TI Innsbruck. Die Grazerinnen treffen auf den Achten, die Linzerinnen auf den Siebenten. Auch die Semifinal-Duelle werden "best of three" gespielt werden, die Finalserie "best of five". TSV Hartberg und Bisamberg/Hollabrunn müssen in die Relegation.