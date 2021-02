Vom Ende des Reformkurses in Myanmar und dem Sturz einer Ikone

Das einst so isolierte Land schien auf einem Öffnungskurs zu sein - Aber das Militär wachte und wartete immer im Hintergrund (Von Carola Frentzen/dpa)

Es wird eng für Aung San Suu Kyi. Im eigenen Land ist die Friedensnobelpreisträgerin aus Myanmar schlicht zu beliebt. Das konnte das mächtige Militär, das das frühere Burma fast 50 Jahre lang mit einer brutalen Diktatur geknebelt hatte, offenbar nicht länger hinnehmen. Suu Kyi wurde kurzerhand entmachtet und sitzt wieder im Hausarrest. Aber damit nicht genug - die Armee will sie jetzt offenbar anklagen lassen.

Da schien auch eine Lappalie recht, wie angeblich illegal importierte Funkgeräte, die in ihrem Haus gefunden worden sein sollen. Die Polizei ermittelt wegen Verstößen gegen die Import- und Export-Gesetze. Das zeigt, wie ernst das Militär es mit seinem Putsch meint, und auch, dass die prominente Freiheitsikone politisch aus dem Verkehr gezogen werden soll. Gesehen hat sie seit dem Putsch am Montag niemand mehr.

Für ihre politischen Überzeugungen hat die 75-Jährige bereits vieles durchgemacht. Insgesamt 15 Jahre lang saß sie wegen ihres gewaltlosen Widerstands schon im Hausarrest. Als ihr britischer Ehemann, der Universitätsdozent Michael Aris, 1999 in Oxford starb, reiste sie nicht zu seiner Beerdigung, weil sie befürchtete, danach nicht wieder in ihre Heimat zurückkehren zu dürfen. Aris Bitten um eine Einreise nach Myanmar waren zuvor trotz seines Krebsleidens abgelehnt worden. Beide hatten sich damals seit vier Jahren nicht gesehen.

Suu Kyi hatte schon in jungen Jahren den Drang verspürt, Myanmar aus der Misere zu helfen, wenn sie die Gelegenheit dazu bekäme. 1972 schrieb sie zur Hochzeit einen Brief an ihren Mann, in dem es hieß: "Ich bitte Dich nur um eins, dass Du mir helfen wirst, meine Pflicht zu erfüllen, sollte mein Volk mich brauchen."

Als sie 2016 endlich als faktische Regierungschefin und Außenministerin an die Macht kam, hatte sie zwar ihr großes Ziel erreicht, musste sich aber fortan mit dem Militär arrangieren. Im Ausland büßte sie dafür ihren Ruf als demokratische Vorkämpferin ein, unter anderem, weil sie die Gräueltaten der Armee gegenüber der muslimischen Minderheit der Rohingya nie öffentlich verurteilte und - schlimmer noch - die Angriffe sogar verteidigte.

Auch wenn sie international schon lange keine Ikone mehr ist, im eigenen Land ist sie das für viele sehr wohl. Bereits 2015 hatte sie mit ihrer Nationalen Liga für Demokratie" (NLD) die absolute Mehrheit gewonnen, im November 2020 war der Sieg geradezu überwältigend. Sehr zum Unmut der Militärs, das sich Experten zufolge beim Aufsetzen der neuen Verfassung im Jahr 2008 und bei der langsamen Öffnung hin zur Demokratie vor zehn Jahren ordentlich verkalkuliert hatten.

"Zwei zutiefst fehlerhafte Annahmen prägten die Einrichtung des Wahlsystems, was den Weg in die aktuelle Krise geebnet hat", schrieb der Myanmar-Beobachter Gerard McCarthy in einer Analyse auf Twitter. "Erstens glaubten sie (die Militärs), sie hätten gute Arbeit geleistet (...) und daher würde ihre Stellvertreterpartei USDP bei freien Wahlen gut abschneiden." Zweitens hätten sie gedacht, dass es auch bei einem schlechteren Abschneiden der USDP immer noch zu einer vom Militär diktierten Regierungskoalition kommen würde - schließlich hatten sich die Streitkräfte in der Verfassung 25 Prozent der Parlamentssitze sowie wichtige Ministerposten automatisch gesichert.

"Allzu selbstsicher, eitel, ehrgeizig und naiv" sei das Militär gewesen, als es ein Mehrheitswahlrecht statt eines proportionalen Systems eingeführt habe, so McCarthy. Denn dies habe letztlich zu einem Machtausbau Suu Kyis und ihrer NLD nach der letzten Wahl geführt.

Die Geschichte der Armee von Myanmar sei überhaupt eine von "Staatsstreichen, brutaler Gewalt, Unterdrückung, ungeschickter Propaganda und Inkompetenz in allen Bereichen der Regierungsführung", schrieb der Myanmar-Kenner David Scott Mathieson in der "Asia Times". Das Militär sei völlig unfähig zur Veränderung - auch wenn es im Westen ein Jahrzehnt lang anders gewirkt haben mag.

Von dem tiefen Fall wird sich Suu Kyi vermutlich nicht mehr erholen können. Vielleicht kann sie am Ende durch das neue Martyrium aber ihr schwer angekratztes Image im Ausland aufpolieren. Denn wie komplex die politischen Verhältnisse in Myanmar sind und welche Kompromisse die so zierlich wirkende Frau eingehen musste, um überhaupt zaghafte Reformen möglich zu machen, wird dank des Putsches in diesen Tagen auch international deutlich. Ein Drahtseilakt waren ihre Regierungsjahre wohl zu jedem Zeitpunkt.

Es bleibt zu hoffen, dass sie Worte wie jene, die sie 2012 in ihrer Nobelpreisrede wählte, nicht wiederholen muss. "Während meiner Tage im Hausarrest habe ich mich oft gefühlt, als wäre ich nicht mehr Teil der echten Welt", sagte sie damals. Die Auszeichnung war ihr bereits 1991 zuerkannt worden, aber erst 21 Jahre später konnte sie in Oslo ihre Dankesansprache halten. Der Nobelpreis habe ein Schlaglicht auf ihren Kampf für politische Freiheit in Burma geworfen. "Wir sind nicht vergessen worden", sagte Suu Kyi. Es bleibt ihr und Myanmar zu wünschen, dass dies auch 2021 nicht geschieht.