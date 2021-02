Von der Leyen: Bereits viel Interesse an "neuem Europäischen Bauhaus"

Projekt ist laut EU-Kommissionspräsidentin "auf dem richtigen Weg"

Die EU-Kommission sieht ihr Projekt für ein "neues Europäisches Bauhaus" gut gestartet. "Nach den Reaktionen zu urteilen sind wir auf dem richtigen Weg", sagte Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen am Sonntag in einem Auftritt bei der Online-Konferenz DLD All Stars. Es gebe viel Interesse von Architekten, Künstlern und Designern nicht nur aus Europa, sondern auch unter anderem aus Japan und den USA.

Das sogenannte neue Europäische Bauhaus ist laut der Kommission ein ökologisches, wirtschaftliches und kulturelles Projekt, mit dem Design, Nachhaltigkeit, Barrierefreiheit und Investitionen kombiniert werden sollen. Damit solle auch ein Beitrag zum europäischen grünen Deal geleistet werden, der die Europäische Union bis 2050 klimaneutral machen soll. Die Kommission hatte im Jänner die Gestaltungsphase des Projekts eingeläutet. Zum Herbst sollen Vorschläge mit Ideen veröffentlicht werden.

In dem Projekt solle auch das künftige Zusammenleben nach der Coronapandemie bei gleichzeitigem Schutz des Planeten ergründet werden, sagte von der Leyen am Sonntag. "Die Fragen und Beiträge, die wir bisher erhalten haben, spiegeln diese Ambition wider."

Die vom Medienkonzern Burda veranstaltete DLD-Konferenz (Digital Life Design) will eine Brücke zwischen Technologie, Wirtschaft und Kultur schlagen. Das am Sonntag begonnene dreitägige Online-Event DLD All Stars kommt einer digitalen Version der jährlichen Konferenzen in München nahe. Ein Leitthema solle die Frage sein, was die Welt nach der Coronapandemie braucht und wie es weitergehen soll, sagte DLD-Organisatorin Steffi Czerny.