Von der Leyen würdigte Giscard d’Estaing als großen Europäer

Michel nannte verstorbenen französischen Ex-Präsidenten Motor Europas

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat den verstorbenen ehemaligen französischen Präsidenten Valéry Giscard d"Estaing als großen Europäer gewürdigt. "In seinem Herzen waren die Schicksale Frankreichs und Europas eng verknüpft", schrieb von der Leyen am Donnerstag auf Twitter. "Ich entbiete dem französischen Volk mein Beileid. Heute weinen wir um einen großen Europäer, der uns weiter inspirieren wird."

EU-Ratspräsident Charles Michel nannte Giscard d"Estaing einen Modernisierer Frankreichs und einen Motor Europas. Mit dem damaligen deutschen Bundeskanzler Helmut Schmidt habe er den Traum eines enger verbundenen Europas konkretisiert und die Grundlagen für die Währungsunion und den Euro gelegt.

Der 94-jährige Giscard d'Estaing war am Mittwoch in seinem Haus im zentralfranzösischen Département Loir-et-Cher an den Folgen einer Covid-19-Erkrankung gestorben. Er war von 1974 bis 1981 französischer Staatschef.