Von der Liebe bis zur Krebstherapie: Corona trennt Menschen

Schärdinger Bürgermeister: "Eine Grenze hatten wir seit 15 Jahren nicht mehr"

Seit Kurzem wird an den Grenzen zu Deutschland wieder intensiv kontrolliert. Reisen sollen auf ein Minimum reduziert werden. Auch das brachte die Pandemie zurück: Grenzkontrollen und geschlossene Übergänge ins Nachbarland, mit dem man im Innviertel und in Salzburg dank EU und vieler Brücken oft recht innig zusammengewachsen ist. Corona trennte Verliebte von ihrem Partner, Geschäftsleute von ihren Kunden, Hobbyköche von ihrem Markt, wie ein Blick nach Schärding zeigt.

Viele Orte an beiden Seiten der Grenze zwischen Österreich und Bayern sind eigentlich eine Einheit: Oberndorf (Salzburg) und Laufen etwa, die lange zusammengehört hatten bevor sie durch eine Staatsgrenze getrennt wurden, oder in Oberösterreich Braunau und Simbach bzw. Schärding und Neuhaus. In Schärding empfindet man den durch zwei Brücken mit der oberösterreichischen Barockstadt verbundenen Nachbarort Neuhaus schon lange nicht mehr als Ausland, tägliche Wege führen die Menschen auf beiden Seiten regelmäßig über die Grenze. Ist in Neuhaus ein Volksfest, gehen die Schärdinger hin - und umgekehrt. Nun sei man meist nur "in intensivem Video-Austausch", bedauert Bürgermeister Franz Angerer in Gespräch mit der APA. Wann das längst geplante Brückenfest stattfinden wird, steht in den Sternen.

Am 19. März des Vorjahres wurden die - zuletzt oft nur mehr imaginären - Grenzbalken an den kleineren Übergängen zwischen Österreich und Deutschland erstmals wieder geschlossen. "Schärding war auf einer Seite total zu", so Angerer. 40 Prozent der Kunden in den Schärdinger Geschäften kommen aus Bayern, die waren plötzlich weg. Das sei vor allem von März bis Mai hart gewesen. Im täglichen Leben gab es damals ziemliche Einschränkungen: "Es gibt Leute, die haben auf der anderen Seite jemanden im Krankenhaus oder müssen alle zwei Wochen zur Bestrahlung", Schärdinger Eltern würden gerne die Kinderklinik in Passau nutzen, viele Jugendliche aus Neubau gehen in Oberösterreich zur Schule, beschrieb der Bürgermeister unterschiedliche Härtefälle. In dieser Zeit musste man den Bedarf stets nachweisen. "Das haben wir aber immer hinbekommen." Die Grenze einfach so bei einem Spaziergang zu überqueren war allerdings nicht möglich, auch "die Verliebten" diesseits und jenseits des Inns hatten es schwer, meinte Angerer.

Rund zwei Monate später waren aber auch kleinere, gerade für grenznah wohnende Menschen wichtige Verbindungen wieder geöffnet. Für Arztbesuche etwa war aber immer noch eine Bestätigung vorzulegen. Mitte Mai wurden die Kontrollen - und teilweise leider auch die Vorsicht, wie der Stadtchef einräumt - gelockert, Anfang Juni waren die Grenzen wieder wie gewohnt zu passieren. Im Sommer kamen die Tests für Reiserückkehrer und als sich die Lage im Herbst nicht entspannte, führte Bayern am 23. Oktober eine Testpflicht für Berufspendler ein. Diese sollten einmal wöchentlich einen negativen Corona-Test vorlegen. Dafür wurden Teststationen in Grenznähe eingerichtet. Die Maßnahme sorgte für Unmut, immerhin wurde erreicht, dass die Tests gratis waren.

Am 27. Oktober richteten neun Bürgermeister aus dem Innviertel und Bayern gemeinsam einen schriftlichen Appell an den bayrischen Ministerpräsidenten Markus Söder. Darin baten sie um praktikable Corona-Lösungen und hielten fest, dass es auf keinen Fall wieder Grenzschließungen am Inn geben dürfe und zumindest der "Kleine Grenzverkehr" zuzulassen sei, da weder das Leben noch das Virus mitten auf dem Wasser stehen bleibe. Die Grenzen blieben offen, notwendige Arztbesuche und Betreuung Angehöriger - mit Bestätigung - möglich. Aus österreichischer Sicht galt allerdings die neue Covid-19-Verordnung auch im Ausland: Einkaufen im bayerischen Supermarkt oder das Besorgen von Dingen für den täglichen Bedarf war erlaubt, Shoppen in Sport-, Bekleidungs- Spielzeug- oder Elektrogeschäften nicht gestattet.

"Grenzschließungen haben die Wirtschaft geschwächt und der Gesundheit nicht geholfen", ist Angerer im Nachhinein überzeugt, auch wenn er betont, dass "die Gesundheit an erster Stelle" zu stehen habe. Er vermisse allerdings ein EU-weites Krisenmanagement. Mittlerweile seien die grenzbedingten Einschränkungen im täglichen Leben aber nicht mehr so groß, Gastronomie - Schärding zählt rund 50 Betriebe in diesem Bereich - und Kultur finden momentan ohnehin nirgends statt. Aber die Schärdinger seien eben gewöhnt, schnell nach Passau auf einen Kaffee zu fahren oder die Neubauer daran, am Schärdinger Markt Gemüse zu besorgen, "eine Grenze hatten wir seit 15 Jahren nicht mehr". Man sei sich mentalitätsmäßig sehr nahe, auch wenn die Leute auf der einen Seite der Brücke "Schlagobers und auf der anderen Sahne sagen".